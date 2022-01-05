شؤون فلسطينية

رضوان: نبارك انتصار أبو هواش والمقاومة جاهزة للدفاع عن أسرانا

رضوان: نبارك انتصار أبو هواش والمقاومة جاهزة للدفاع عن أسرانا
رام الله - دنيا الوطن
عقب الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على انتصار الأسير هشام ابو هاش، الإعلان عن فك اضرابه، اللية الماضية، وذلك بعد قرار من محكمة الاحتلال بالإفراج عنه يوم 26 شباط/ فبراير المقبل.

وقال رضوان في تصريح وصل "دنيا الوطن": "نبارك انتصار المجاهد الأسير هشام أبو هواش في معركة الكرامة، وهو انتصار يضاف لسلسلة انتصارات الحركة الأسيرة على طريق وقف الاعتقال الإداري المخالف لكل القوانين الدولية".

وأضاف: "نوجه التحية للأسير أبو هواش الذي أكد أن إرادة الأسرى أقوى من السجان، ونحيي الوحدة التي تجسدت حول قضية الأسرى"، معتبراً أن هذا الانتصار هو لهشام والأسرى والشعب الفلسطيني وقواه الحية التي وقفت موحدة خلف قضيته.

وفي السياق، أكد القيادي في حركة حماس، أن الفصائل أكدت على إسناد الأسرى، وستبقى داعمة لهم في معركتهم حتى تحريرهم من السجون، مشيرا إلى أنها على جهوزية للدفاع عن الأسرى، وستبقى قضيتهم على سلم أولوياتها.

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