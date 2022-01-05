السلطات اللبنانية تتحرك لإزالة صور مسيئة للملك سلمان والسعودية في بلادها

بسام مولوي

ودعا المولوي كافة اللبنانيين إلى تغليب المصلحة الوطنية وتجنيب لبنان والمغتربين اللبنانيين عواقب الإساءة إلى الأشقاء العرب.





رام الله - دنيا الوطنوجهوزير الداخلية اللبناني، اليوم الأربعاء، بإزالة الصور المسيئة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وبلاده في شوارع الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.ووفق صحيفة (النهار) اللبنانية، فإن مولوي كلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإزالة الصور المسيئة إلى الملك سلمان وسفير المملكة في بيروت وليد البخاري وكافة الصور واللافتات المسيئة للسعودية، والتي رفعت في بعض شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت.