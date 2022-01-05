الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 مواطنًا في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 11 مواطنًا من مدن الضفة الغربية المحتلة.وقالت مصادر محلية، إنه عرف من بين المعتقلين: الأسرى المحررين: نظير نصار، ومالك عبد القادر جعاري، وفؤاد القب، وفادي رداد، والمواطن نادر الخاروف وجميعهم من طولكرم، وفق (الرأي).وأضافت المصادر: "أن القوات اعتقلت من نابلس كلا من: طالب غسان سيف، وعصام أيمن أبو عمر، وخزام إياد دغلس، وأنس الأشقر".وذكرت: "أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نبيل ذياب أحمد عادل من أبو ديس شرق القدس".