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السعودية تعلن المدة المتاحة لتكرار العمرة

السعودية تعلن المدة المتاحة لتكرار العمرة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأربعاء، عن إلغائها تكرار العمرة، مع إمكانية حجز تصريح جديد فور الانتهاء من التصريح السابق، وأن المدة المسموحة لتكرار العمرة هي عشرة أيام.

وقامت وزارة الحج والعمرة بهذا التعديل في تحديد المدة المسموحة لتكرار العمرة، وذلك في إطار أخذ إلى الإجراءات الاحترازية التي تمت إعادة تطبيقها في الحرمين الشريفين، وفق (عكاظ).

وفي وقت سابق، أعلنت  الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تطبيقها إجراءات التباعد الجسدي بين المصلين والمعتمرين في كامل المسجد الحرام وساحاته الخارجية، وأعادت ملصقات التباعد الجسدي بين صفوف المصلين ومسارات المعتمرين.

وتضمن الإجراء صحن المطاف والمصليات داخل الحرم المكي وساحاته حفاظا على سلامة المعتمرين والمصلين والوقاية من جائحة كورونا.

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان وزارة الداخلية قرارها بإعادة الإلزام بارتداء الكمامة، وتطبيق التباعد الجسدي في كافة المواقع المفتوحة والمغلقة بعد تزايد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد وارتفاع مؤشر المنحنى الوبائي في المملكة.



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