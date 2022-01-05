دولي

كازاخستان: إعلان حالة الطوارئ في مدينة ألما آتا

كازاخستان: إعلان حالة الطوارئ في مدينة ألما آتا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الحكومة الكازاخية، اليوم الأربعاء، مرسوماً بإعلان حالة الطوارئ في ألما آتا، وينص المرسوم فرض قيود على الدخول والخروج من المدينة، وذلك بسبب الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال

وجاء في نص المرسوم وضع قيود على حرية الحركة، بما في ذلك المركبات، في مدينة ألما آتا، وتقييد الدخول إلى المدينة وكذلك الخروج منها، إضافة إلى ضمان التحقق من وثائق الهوية للأفراد، والتفتيش الشخصي، والتفتيش على الأشياء، والمركبات.

وفي وقت سابق، أمس الثلاثاء، خاطب الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، شعبه، ودعا إلى عدم الاستسلام للاستفزازات الداخلية والخارجية وسط احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الغاز.

وقال توكاييف في خطاب موجه إلى الأمة: "أعزائي المواطنين، إنني أخاطبكم مرة أخرى. أظهروا الحكمة ولا تستسلموا للاستفزازات الداخلية والخارجية، لحماسة المتظاهرين والتسيب".

وأضاف: "إن اجتماع الحكومة بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية سيعقد يوم الأربعاء، وسيتم أخذ جميع المطالب المشروعة للمتظاهرين في الاعتبار".

كما شدد توكاييف على أن الحكومة لن تسقط وسط الاحتجاجات، ودعا إلى التفاهم والثقة المتبادلين، مشيراً إلى أن الدعوات لشن هجمات على مكاتب مدنية وعسكرية مخالفة للقانون، وأن مثل هذه الأعمال ستترتب عليها عقوبات".

كما دعا توكاييف السكان الأصغر سنًا إلى عدم إفساد مستقبلهم وحياة أقاربهم من خلال المشاركة في المسيرات.

أخبار ذات صلة

زعيم كوريا الشمالية يجمع عينات خطوط آلاف الكوريين بسبب كلمة مسيئة ضده

زعيم كوريا الشمالية يجمع عينات خطوط آلاف الكوريين بسبب كلمة مسيئة ضده

كوريا الشمالية تطلق مقذوفاً مجهولاً نحو البحر الشرقي

كوريا الشمالية تطلق مقذوفاً مجهولاً نحو البحر الشرقي

الكشف عن تفاصيل جديدة حول تحطم المروحية الإسرائيلية قبالة شواطئ حيفا

الكشف عن تفاصيل جديدة حول تحطم المروحية الإسرائيلية قبالة شواطئ حيفا

&#34;الصحة العالمية&#34; تكشف تفاصيل جديدة عن متحور (أوميكرون)

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل جديدة عن متحور (أوميكرون)

موقع يتبع للحرس الثوري الإيراني يعلق على تحطم المروحية الإسرائيلية

موقع يتبع للحرس الثوري الإيراني يعلق على تحطم المروحية الإسرائيلية

إسرائيل تسجل أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

إسرائيل تسجل أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

البرازيل تعلن اكتشاف حالات إصابة بـ (فلورونا)

البرازيل تعلن اكتشاف حالات إصابة بـ (فلورونا)

شاهد: نشوب حريق في مصفاة نفط بشرق روسيا

شاهد: نشوب حريق في مصفاة نفط بشرق روسيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: انتصار أبو هواش هو انتصار للحركة الوطنية والشعب الفلسطيني

الديمقراطية: انتصار أبو هواش هو انتصار للحركة الوطنية والشعب الفلسطيني

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للنائب &#34;أبو طير&#34; للمرة الثانية

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للنائب "أبو طير" للمرة الثانية

رضوان: نبارك انتصار أبو هواش والمقاومة جاهزة للدفاع عن أسرانا

رضوان: نبارك انتصار أبو هواش والمقاومة جاهزة للدفاع عن أسرانا

الرئيس عباس بختام أعمال &#34;الثوري&#34;: دورة المجلس المركزي القادمة في غاية الأهمية

الرئيس عباس بختام أعمال "الثوري": دورة المجلس المركزي القادمة في غاية الأهمية

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وعائلة الأسير أبو هواش

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وعائلة الأسير أبو هواش

&#34;المالية&#34; تصدر توضيحاً بخصوص التعديلات على التعرفة الجمركية على بعض السلع

"المالية" تصدر توضيحاً بخصوص التعديلات على التعرفة الجمركية على بعض السلع

سرايا القدس: كنا نعيش أدق تفاصيل معركة أبو هواش ورفعنا درجة التأهب القصوى لمجاهدينا

سرايا القدس: كنا نعيش أدق تفاصيل معركة أبو هواش ورفعنا درجة التأهب القصوى لمجاهدينا

منوعات

في أول ظهور له بعد طلاقه.. أحمد الفيشاوي يثير جدلاً كبيراً برقصه

في أول ظهور له بعد طلاقه.. أحمد الفيشاوي يثير جدلاً كبيراً برقصه

بعد انتحار ضحية الابتزاز الإلكتروني.. سمية الخشاب غاضبة وهذا ما قالته لقاء الخميسي

بعد انتحار ضحية الابتزاز الإلكتروني.. سمية الخشاب غاضبة وهذا ما قالته لقاء الخميسي

إصابة هنا الزاهد وزوجها بـ(كورونا) للمرة الثانية

إصابة هنا الزاهد وزوجها بـ(كورونا) للمرة الثانية

فنانة سعودية تفاجئ الجمهور بارتباطها من هذا الشاب

فنانة سعودية تفاجئ الجمهور بارتباطها من هذا الشاب

بعد انتظار 18 عاما.. آيتن عامر تعلن عن أول أغنية رسمية بصوتها

بعد انتظار 18 عاما.. آيتن عامر تعلن عن أول أغنية رسمية بصوتها

هل أجرت نجوى كرم عمليات تجميلية جديدة.. ورد صادم منها

هل أجرت نجوى كرم عمليات تجميلية جديدة.. ورد صادم منها

&#34;حبك إنت&#34;.. أغنية كارمن سليمان الجديدة تحقق مليون مشاهدة خلال 48 ساعة

"حبك إنت".. أغنية كارمن سليمان الجديدة تحقق مليون مشاهدة خلال 48 ساعة

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد إلهام شاهين.. وسميرة سعيد ترقص

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد إلهام شاهين.. وسميرة سعيد ترقص

بعد وفاة شقيقته.. عاصي الحلاني يحيي حفلاً ضخماً ويوضح السبب

بعد وفاة شقيقته.. عاصي الحلاني يحيي حفلاً ضخماً ويوضح السبب

&#34;لوي الذراع مش من ثقافتنا&#34;.. محمد رمضان يعلق على أزمته مع الطيار أبو اليسر

"لوي الذراع مش من ثقافتنا".. محمد رمضان يعلق على أزمته مع الطيار أبو اليسر

عربي

التحالف العربي يعلن تدمير مخزنين للطائرات المُسيّرة في صنعاء

التحالف العربي يعلن تدمير مخزنين للطائرات المُسيّرة في صنعاء

شاهد: مصرع امرأة وإصابة 13 شخصاً في حادث اصطدام 30 سيارة في تونس

شاهد: مصرع امرأة وإصابة 13 شخصاً في حادث اصطدام 30 سيارة في تونس

العاهل الأردني يناقش هاتفياً مع المستشار الألماني سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية

العاهل الأردني يناقش هاتفياً مع المستشار الألماني سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية

الصحة الأردنية: تسجيل 30 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون)

الصحة الأردنية: تسجيل 30 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون)