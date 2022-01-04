الشيخ: اتصالات مكثفه نجريها مع الحكومة الإسرائيلية حول الوضع الصحي الخطير للأسير أبو حميد

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، إن هناك اتصالات مكثفه تجريها السلطة الفلسطينية، مع الحكومة الإسرائيلية حول الوضع الصحي الخطير للأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني جراء المرض.وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إنهم طالبوا بإطلاق سراحه فوراً لتلقي العلاج اللازم وإنقاذ حياته.وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن الأسير ناصر أبو حميد (49 عاما) نقل اليوم الثلاثاء بشكل مفاجئ إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي.وحمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد الذي نقل بشكل مفاجئ إلى المستشفى، وهو الآن على أجهزة التنفس الاصطناعي.وقال أبو بكر إن الأسير أبو حميد يتعرض منذ فترة لإهمال طبي متعمد، وهو ما أوصله لهذه الحالة الخطرة.يذكر أن الأسير أبو حميد يعاني من تبعات عملية استئصال لورم سرطاني على الرّئة خضع لها خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.