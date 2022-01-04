شؤون فلسطينية

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وعائلة الأسير أبو هواش

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وعائلة الأسير أبو هواش
رام الله - دنيا الوطن
أعربت عائلة الأسير هشام أبو هواش، عن شكرها للرئيس محمود عباس على جهوده بإنهاء ملف ابنها.

وثمنت العائلة في اتصال هاتفي مع الرئيس عباس، مساء اليوم الثلاثاء، متابعته وتوجيهاته الحثيثة والتي تكللت باتفاق يقضي بالإفراج عن الأسير هشام في 26 من شهر شباط المقبل، بعد خوضه إضرابًا عن الطعام لمدة 141 يوما رفضا لاعتقاله الإداري.

من جهته، أشاد الرئيس عباس بصمود أبو هواش في وجه الاحتلال وإجراءاته التعسفية، واصفا إياه بالابن البار للشعب الفلسطيني.

وأكد الرئيس أن قضية الأسرى، على رأس سلم أولويات القيادة الفلسطينية، حتى ينعموا جميعا بالحرية

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