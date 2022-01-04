شؤون فلسطينية

"المالية" تصدر توضيحاً بخصوص التعديلات على التعرفة الجمركية على بعض السلع

"المالية" تصدر توضيحاً بخصوص التعديلات على التعرفة الجمركية على بعض السلع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة المالية، مساء اليوم الثلاثاء، بيانًا توضيحيًا بخصوص التعديلات على التعرفة الجمركية على بعض السلع من قبل الجانب الإسرائيلي.

وقالت الوزارة، إنه ولاحقاً للمذكرة الداخلية الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة بشأن تعديل التعرفة الجمركية لستة أنواع من السلع التي لها تأثيرات على الصحة العامة والبيئة، نوضّح أن تحديد التعرفة الجمركية على السلع المستوردة يتم وفقًا للنسب المعتمدة من قبل الجانب الإسرائيلي حيث أننا نقع في نفس الغلاف الجمركي.

وأضافت: "صدر قرار من قبل الجانب الإسرائيلي في شهر تشرين الثاني من عام 2021 بتعديل التعرفة الجمركية بزيادة ضريبة الشراء على سلع محددة والذي أصبح نافذًا مع بداية هذا العام، لذلك بدأ الجانب الإسرائيلي بتطبيق التعرفة الجمركية بنسبها المعدّلة على السلع المستوردة والسلع المنتجة في الأسواق الفلسطينية التي يتم بيعها في السوق الإسرائيلي وهي (المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، العصائر المحلاة، مركّزات العصائر والمشروبات التي تحتوي على سكر، أدوات مائدة بلاستيكية)".

وأشارت "المالية" إلى أنه "بناءً على اتفاقية باريس الاقتصادية التي تحكم العلاقة بيننا وبين الجانب الإسرائيلي وجدنا أنفسنا تحت وطأة هذه التعديلات التي فرضها الجانب الإسرائيلي، والذي نسعى دوما لتعديله بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني"، مؤكدةً التزامها ببذل كافة الجهود بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني والجهات المعنية لضمان عدم تأثر أسعار المنتجات المصنّعة محليًا والتي تباع في السوق المحلي.

أخبار ذات صلة

الشيخ: اتصالات مكثفه نجريها مع الحكومة الإسرائيلية حول الوضع الصحي الخطير للأسير أبو حميد

الشيخ: اتصالات مكثفه نجريها مع الحكومة الإسرائيلية حول الوضع الصحي الخطير للأسير أبو حميد

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وعائلة الأسير أبو هواش

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وعائلة الأسير أبو هواش

الصحة الفلسطينية: تسجيل 49 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون) بالضفة الغربية

الصحة الفلسطينية: تسجيل 49 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون) بالضفة الغربية

شاهد: لحظة الاعلان عن انتصار الأسير هشام أبو هواش

شاهد: لحظة الاعلان عن انتصار الأسير هشام أبو هواش

سرايا القدس: كنا نعيش أدق تفاصيل معركة أبو هواش ورفعنا درجة التأهب القصوى لمجاهدينا

سرايا القدس: كنا نعيش أدق تفاصيل معركة أبو هواش ورفعنا درجة التأهب القصوى لمجاهدينا

اشتية يعقب على انتصار أبو هواش والاعلان عن فك اضرابه.. ماذا قال؟

اشتية يعقب على انتصار أبو هواش والاعلان عن فك اضرابه.. ماذا قال؟

اول صورة للأسير هشام أبو هواش بعد الإعلان عن فك اضرابه

اول صورة للأسير هشام أبو هواش بعد الإعلان عن فك اضرابه

أول تعليق من حماس على انتصار الأسير أبو هواش

أول تعليق من حماس على انتصار الأسير أبو هواش

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فرنسا تستضيف متحور جديد لفيروس (كورونا)

فرنسا تستضيف متحور جديد لفيروس (كورونا)

إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

هيئة الأسرى: نقل الأسير ناصر أبو حميد إلى مستشفى (برزلاي) بشكل مفاجئ

هيئة الأسرى: نقل الأسير ناصر أبو حميد إلى مستشفى (برزلاي) بشكل مفاجئ

هيئة الأسرى: استمرار الجريمة الطبية والحرمان من العلاج بحق أربعة أسرى

هيئة الأسرى: استمرار الجريمة الطبية والحرمان من العلاج بحق أربعة أسرى

معروف يتحدث عن جهود مواجهة فيروس (كورونا) بعام 2021

معروف يتحدث عن جهود مواجهة فيروس (كورونا) بعام 2021

الخارجية: المحاكم الإسرائيلية شريكة في جريمة الأسير أبو هواش

الخارجية: المحاكم الإسرائيلية شريكة في جريمة الأسير أبو هواش

هيئة الأسرى: أسرى سجن شطة يشتكون برد الشتاء ونقص الأغطية

هيئة الأسرى: أسرى سجن شطة يشتكون برد الشتاء ونقص الأغطية

هيئة المعابر بغزة تصدر تنويهاً حول عمل معبر رفح يوم الخميس

هيئة المعابر بغزة تصدر تنويهاً حول عمل معبر رفح يوم الخميس

منوعات

بعد انتحار ضحية الابتزاز الإلكتروني.. سمية الخشاب غاضبة وهذا ما قالته لقاء الخميسي

بعد انتحار ضحية الابتزاز الإلكتروني.. سمية الخشاب غاضبة وهذا ما قالته لقاء الخميسي

إصابة هنا الزاهد وزوجها بـ(كورونا) للمرة الثانية

إصابة هنا الزاهد وزوجها بـ(كورونا) للمرة الثانية

فنانة سعودية تفاجئ الجمهور بارتباطها من هذا الشاب

فنانة سعودية تفاجئ الجمهور بارتباطها من هذا الشاب

بعد انتظار 18 عاما.. آيتن عامر تعلن عن أول أغنية رسمية بصوتها

بعد انتظار 18 عاما.. آيتن عامر تعلن عن أول أغنية رسمية بصوتها

هل أجرت نجوى كرم عمليات تجميلية جديدة.. ورد صادم منها

هل أجرت نجوى كرم عمليات تجميلية جديدة.. ورد صادم منها

&#34;حبك إنت&#34;.. أغنية كارمن سليمان الجديدة تحقق مليون مشاهدة خلال 48 ساعة

"حبك إنت".. أغنية كارمن سليمان الجديدة تحقق مليون مشاهدة خلال 48 ساعة

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد إلهام شاهين.. وسميرة سعيد ترقص

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد إلهام شاهين.. وسميرة سعيد ترقص

بعد وفاة شقيقته.. عاصي الحلاني يحيي حفلاً ضخماً ويوضح السبب

بعد وفاة شقيقته.. عاصي الحلاني يحيي حفلاً ضخماً ويوضح السبب

&#34;لوي الذراع مش من ثقافتنا&#34;.. محمد رمضان يعلق على أزمته مع الطيار أبو اليسر

"لوي الذراع مش من ثقافتنا".. محمد رمضان يعلق على أزمته مع الطيار أبو اليسر

وفاة الإعلامي المصري المشهور إبراهيم حجازي

وفاة الإعلامي المصري المشهور إبراهيم حجازي

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل 30 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون)

الصحة الأردنية: تسجيل 30 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون)

محمد بن راشد يعلن إطلاق مبادرة لدعم &#34;النوابغ العرب&#34;

محمد بن راشد يعلن إطلاق مبادرة لدعم "النوابغ العرب"

المغرب تسجل أول حالة وفاة بالمتحور (أوميكرون)

المغرب تسجل أول حالة وفاة بالمتحور (أوميكرون)

فيضانات تغمر بعض القرى جراء العاصفة في سلطنة عُمان

فيضانات تغمر بعض القرى جراء العاصفة في سلطنة عُمان