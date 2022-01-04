الصحة الفلسطينية: تسجيل 49 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون) بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنأعلن الدكتور كمال الشخرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، عن حصيلة جديدة لمصابي المتحور الجديد لفيروس (كورونا) في مناطق الضفة الغربية.وأكد الشخرة في تصريح نشرته الوزارة على صفحتها في موقع (فيسبوك)، أنه تم تسجيل 49 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون) في الضفة الغربية، لترتفع حصيلة الإصابات بهذا المتحور في فلسطين الى 126 إصابة.وناشد الشخرة، الجماهير الفلسطينية، التوجه الى مراكز التطعيم في المحافظات؛ لأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ لحماية أنفسهم وعائلاتهم.وأهاب الناطق باسم وزارة الصحة، بالجمهور، التقيد بإجراءات السلامة والوقاية ولبس الكمامات.