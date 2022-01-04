شؤون فلسطينية

شاهد: لحظة الاعلان عن انتصار الأسير هشام أبو هواش

شاهد: لحظة الاعلان عن انتصار الأسير هشام أبو هواش
رام الله - دنيا الوطن
نشر عل مواقع التواص الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، فيديو يظهر لحظة الإعلان عن انتصار الأسير هشام أبو هواش، الذي خاض اضرابا عن الطعام على مدار 141 يوماً، رفضا لاعتقاله الإداري.

ويظهر في الفيديو أحد الحاضرين مع الأسير هشام في غرفته بالمستشفى، هو يرفع يده بعلامة النصر ويقول له "مبروك"، وتطالبه أخرى بالضحك، كونه انتصر على السجان الإسرائيلي.

يشار إلى أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن انتصار الأسير أبو هواش، وفك اضرابه عن الطعام، وذلك بعد الحصول على قرار من المحكمة الإسرائيلية بالإفراج عنه يوم 26 شباط/ فبراير المقبل.

 



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