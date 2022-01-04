سرايا القدس: كنا نعيش أدق تفاصيل معركة أبو هواش ورفعنا درجة التأهب القصوى لمجاهدينا

رام الله - دنيا الوطنعقب أبو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، على انتصار الأسير هشام أبو هواش والاعلان عن فك اضرابه، الذي استمر على مدار 141 يوماً.وقال أبو حمزة في تغريدة له، مساء اليوم الثلاثاء: "نتوجه بالشكر لله تعالى، ونبارك الانتصار الأسطوري للأسير هشام أبو هواش في معركته البطولية، التي مثَّل فيها امتداداً لإرادة وعنفوان الشعب الفلسطيني، واستطاع انتزاع حريته رغماً عن السجان".وأضاف: "إننا وعلى امتداد أيام الإضراب، كنا نعيش أدق تفاصيل المعركة، ورفعنا درجة التأهب القصوى لدى مجاهدينا، إنفاذاً لعهد الأمين العام المؤتمن القائد زياد النخالة، وأصابعنا لم ولن تنفك عن الزناد إن شاء الله".وتابع بقوله: "إننا بانتصار الأسير المجاهد هشام أبو هواش نزداد إصراراً على المضي في مشوارنا تجاه حرية الإنسان الفلسطيني، وعهدنا لكل الأسرى أننا لن نخذلكم، وسنكون عند حسن ظنكم بنا كمقاومة في كل وقت وحين".