أول تعليق من حماس على انتصار الأسير أبو هواش

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة حماس عبداللطيف القانوع، إن انتصاراً جديداً يسجله الأسير هشام أبو هواش، لـ "يؤكد مجددا على قدرة شعبنا الفلسطيني وأسراه البواسل على الانتصار في كل معركة يخوضونها مع الاحتلال".وأكد على أن انتصار أبو هواش على السجان هو "امتداد لصمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال".وأُعلن مساء اليوم الثلاثاء عن إنهاء ملف الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 141 يوما رفضا لاعتقاله الإداري.وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، إن الأسير أبو هواش انتصر وعلق إضرابه عن الطعام بعد التوصل لاتفاق يتم بموجبه الإفراج عنه في السادس والعشرين من شباط المقبل.