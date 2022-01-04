هيئة الأسرى: استمرار الجريمة الطبية والحرمان من العلاج بحق أربعة أسرى

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء اليوم الثلاثاء، ان إدارة سجن النقب تواصل جرائمها الطبية بحق الاسرى المرضى في السجن، وتحرمهم من العلاج الحقيقي، وترفض نقلهم الى المستشفيات المدنية التي يحتاجونها، حيث قامت الهيئة بزيارة عدد منهم للوقوف على حقيقة أوضاعهم.· الأسير عادل حجازي 50 عاماً من بيت لحم ومعتقل إداري منذ 6/4/2021، أجريت له عملية لاستئصال الزائدة الدودية قبل الاعتقال بشهرين، وكان لا يزال يتماثل للشفاء وبحاجة لاستكمال العلاج الا ان الاعتقال حرمه من ذلك، وادى الى تفاقم وضعه الصحي، وبالرغم من مراجعته عدة مرات لعيادة السجن إلا إنهم لم يقدموا له شيئاً، وطلبوا منه التعايش مع الاوجاع والآلام، ورفض طلبه العلاج في المستشفى.· الأسير عثمان شعلان 21 عاماً من بيت لحم ومعتقل منذ 18/1/2016، ومحكوم 9 سنوات، حيث يعاني من آلام بالمفاصل بشكل متواصل منذ سنتينن، واصابة بالرجل اليسرى نتيجة اطلاق النار عليه يوم إعتقاله، علما انه تم استئصال ورم اعصاب على دماغه عندما كان صغيرا، وبحاجة الى تخطيط دماغ كل عام، ولكنه إنقطع عن ذلك منذ إعتقاله ولا يقدم له شيئاً من العلاج، مما أثر على حالته النفسية.· الأسير هشام عواد 20 عاما، من مخيم عسكر في محافظة نابلس، معتقل إداري منذ 23/11/2020، حيث يعاني من تشنجات عصبية ونفسية ويصاب بنوبات عصبية بين الحين والاخر، وضيق بالتنفس ولا يقدم له إلا المسكنات التي لا تفي بأي غرض علاجي، كما يعاني من ( فتق ) يسبب له العديد من الآلم، ولم تجرى له اية فحوصات بهذا الخصوص حتى يتم نقله لاجراء عملية جراحية.· الأسير عبد الكريم الريماوي 45 عاماً من بلدة بيت ريما في محافظة رام الله، معتقل منذ 18/6/2001 ومحكوم بالسجن 24 عاماً، حيث يعاني من اصابة برصاصة دمدم بالقدم اليمنى والخاصرة والبطن، وان تحرك الشظايا بالجسم يؤدي الى ضغط على الاعصاب، مما يسبب آلام حادة بالظهر والرجل اليمنى والرقبة، ويزداد الوضع بفصل الشتاء، كما يعاني من مشكلة بالاسنان و بحاجة الى تغيير التلبيسة التي تم تركيبها قبل عشرين عام، علماً انه طالب مرات عديدة بزراعة أسنان، وكان الرد بعدم امكانية اجراء ذلك.وتطالب الهيئة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها تجاه الاسرى المرضى في كافة السجون والمعتقلات، وعدم تركهم فريسة لإدارة السجون، التي تستغل كل الظروف للتفرد بهم.