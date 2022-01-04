معروف يتحدث عن جهود مواجهة فيروس (كورونا) بعام 2021



وأشار إلى أنه تم تطوير العملية التعليمية الإلكترونية خلال جائحة (كورونا) بهدف استمرار العملية التعليمية، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه تم اعتماد خطة طوارئ للعملية التعليمية، العام الماضي وانتظام التعليم الوجاهي مع تطعيم الكوادر التعليمية والطلبة داخل المدارس.



وفي السياق، أكد رئيس المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة، أنه سيتم الإعلان قريباً عن 1500 وظيفة إشرافية تحت مسمى رئيس قسم في إطار عملية تسكين الموظفين على الهيكلية الجديدة لكل وزارة.



وأشار إلى أن العام الماضي، تم بناء 10 مدارس العام الماضي والعمل على بناء وتطوير 15 مدرسة في العام الجديد وتخصيص أراضي خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية، لافتا إلى أنه تم تعيين 750 معلماً جديداً من خلال نظام التشغيل المؤقت في كافة مدارس قطاع غزة.



وقال: "كان هناك خطة لتعزيز نظام التشغيل الموقت لسد العجز في الكوادر التدريسية"، مضيفا: "الحكومة في غزة أنهت تثبيت 4400 موظف جديد بشكل نهائي خلال عام 2021".



وتابع معروف: "يُسجل لوزارة التربية والتعليم حصولها على العديد من الجوائز الدولية لتعزز من صورة المعلم الفلسطيني"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة بغزة دعمت قطاع الإنتاج الحيواني بالمساعدات العينية لإسناده في مواجهة الأعباء المالية المتراكمة.



وأشار معروف إلى أن الحكومة بغزة أعفت السلع الأساسية من كافة الرسوم الجمركية والضرائب المحصلة عليها في معبر رفح التجاري، كما أنها قدمت تخفيضات تصل الى 50% على رسوم ترخيص المركبات، بالإضافة الى أنها مولت مشاريع الصيانة المؤقتة للطرقات والمفترقات التي دمرها الاحتلال خلال العدوان الاخير.



وقال: "نأمل تحقيق نجاحات أكبر خلال عام 2022 ومقبلون على المزيد من القرارات لصالح المواطن الفلسطيني".



رام الله - دنيا الوطنقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة: "في كل مرحلة من مراحل انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة، نسعى لتجنب المواطنين التداعيات غير المحمودة من خلال الإجراءات التي تتخذها لجنة متابعة العمل الحكومي خاصة مع دخول موجهة جديد من جائحة كورونا".وأضاف معروف في تصريحات لقناة (الأقصى) الفضائية: "إن الحكومة بغزة خلال 2021 طبقت خطة التعايش مع فيروس كورونا ونجحت في تجنب قطاع غزة من الاغلاقات".