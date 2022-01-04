شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: أسرى سجن شطة يشتكون برد الشتاء ونقص الأغطية

هيئة الأسرى: أسرى سجن شطة يشتكون برد الشتاء ونقص الأغطية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء اليوم الثلاثاء، ان الاسرى في سجن شطة وعددهم 52 موزعين على 12 غرفة، يعانون ظروف حياتية صعبة، وذلك مع دخول فصل الشتاء، حيث هناك نقص في الملابس والأغطية الشتوية، مما يضاعف من هذه المعاناة.

واوضحت الهيئة ان الاسرى في السجن نقلوا لمحامية الهيئة الواقع الصعب المفروض عليهم، حيث بينوا لها ان الإدارة تحاول إستغلالهم ووضعهم تحت الامر الواقع، فثمن الاغطية والحرامات المتوفرة في الكانتينا رديئة وتباع بثمن باهظ، وما يباع فيها بثمن 120 شيقل، يباع في السوق الإسرائيلية ب 20 شيقل فقط.

واضافت الهيئة " كما تحاول إدارة السجن إبتزاز وإستفزاز الأسرى بشكل يومي،  حيث يتم إجراء العدد اليومي والتفتيشات بمشاركة الوحدات الخاصة، وان دخولها للاقسام يكون ضمن الجاهزية التامة لتنفيذ اي إعتداء أو قمع، اي ان هذه الوحدات تمتلك الدروع والقناعات وكافة الأسلحة التي تستخدم في مهاجمة الاسرى والتنكيل بهم، كما ان لقاء الأسرى بالمحامين إختلف عما كان عليه سابقاً، حيث يرافق كل اسير سجانين الى غرفة الزيارة مسلحين بالكامل.

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