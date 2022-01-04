القدس: الاحتلال يستولي على حاويتي نقل بضائع وخزاني مياه ويفكك بركسا

رام الله - دنيا الوطناستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على وحدتي تخزين (كونتينر) وخزانين مياه وفككت "بركسا" في بلدتي الزعيم وروابي العيسوية شمال شرق القدس.وقال محمد أبو زياد، مدير بلدية الزعيم لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: "إن قوات الاحتلال فككت بركساً واستولت على حاوية نقل بضائع "كونتينر" وعلى المعدات بداخلها، عند مدخل البلدة تعود للمواطن عبد الله أبو أرميلة".وأضاف أنها "استولت أيضاً على حاوية أخرى، وخزاني مياه شمال الزعيم، تعود للمواطن سعد مصطفى في منطقة روابي بلدة العيسوية المجاورة".