عاجل

  • "الداخلية" بغزة: معبر رفح البري سيكون مغلقاً يوم الخميس المقبل (6 يناير) لوجود إجازة رسمية لدى الجانب المصري

  • الخارجية: المحاكم الإسرائيلية شريكة في جريمة الأسير أبو هواش

شؤون فلسطينية

الاحتلال يستكمل هدم منزل في جبل المكبر بالقدس

الاحتلال يستكمل هدم منزل في جبل المكبر بالقدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استكملت آليات بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، هدم منزل في بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، فإن آليات الاحتلال اقتحمت برفقة قوات مدججة بالسلاح والعتاد، رأس الجبل في بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، واستكملت هدم منزل في البلدة تعود ملكيته للمواطن عطا جعافرة، والذي كانت بدأت هدمه في الـ14 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وكان جعافرة رفض هدم منزله قسريًا، فباغتته طواقم بلدية الاحتلال وهدمته وشرّدت عائلته المكونة من 11 فرداً، كما خالفت الطوقم جعافرة بقيمة 50 ألف شيقل، وحاول استصدار رخصة بناء لمنزله، لكن دون جدوى.

وقال جعافرة لـ (وفا): "منذ فترة، تسلّمت قرار الهدم، وتم تهديدي بفرض غرامات مالية في حال لم أهدم المنزل بنفسي، ورفضت الهدم الذاتي بشكل قطعي، واليوم جاءت بلدية الاحتلال لاستكمال هدم منزلنا الذي بنيناه عام 2010 على مساحة لا تتجاوز 90 مترًا وأسكنه وعائلتي المكونة من 11 فردًا من ضمنهم أطفال، بحجة أن المنزل غير مرخص من بلدية الاحتلال التي ستكلفنا أيضًاً بتكاليف عملية الهدم".

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: أسرى سجن شطة يشتكون برد الشتاء ونقص الأغطية

هيئة الأسرى: أسرى سجن شطة يشتكون برد الشتاء ونقص الأغطية

هيئة المعابر بغزة تصدر تنويهاً حول عمل معبر رفح يوم الخميس

هيئة المعابر بغزة تصدر تنويهاً حول عمل معبر رفح يوم الخميس

القدس: الاحتلال يستولي على حاويتي نقل بضائع وخزاني مياه ويفكك بركسا

القدس: الاحتلال يستولي على حاويتي نقل بضائع وخزاني مياه ويفكك بركسا

(النضال الشعبي) بطولكرم تشارك في فعالية ومسيرة حاشدة دعماً لأسرى الحرية

(النضال الشعبي) بطولكرم تشارك في فعالية ومسيرة حاشدة دعماً لأسرى الحرية

&#34;المالية&#34; تعلن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر ديسمبر

"المالية" تعلن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر ديسمبر

وزارة المالية تصدر توضيحاً بشأن مذكرة التعديل على قيم بعض السيارات

وزارة المالية تصدر توضيحاً بشأن مذكرة التعديل على قيم بعض السيارات

1595 قرارًا إداريًا أصدرتها محاكم الاحتلال خلال عام 2021 المنصرم

1595 قرارًا إداريًا أصدرتها محاكم الاحتلال خلال عام 2021 المنصرم

هيئة الأسرى: أسرى &#34;عتصيون&#34; يشتكون من سوء ظروفهم الاعتقالية والحياتية

هيئة الأسرى: أسرى "عتصيون" يشتكون من سوء ظروفهم الاعتقالية والحياتية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القدس: الاحتلال يستولي على حاويتي نقل بضائع وخزاني مياه ويفكك بركسا

القدس: الاحتلال يستولي على حاويتي نقل بضائع وخزاني مياه ويفكك بركسا

الاحتلال يستكمل هدم منزل في جبل المكبر بالقدس

الاحتلال يستكمل هدم منزل في جبل المكبر بالقدس

(النضال الشعبي) بطولكرم تشارك في فعالية ومسيرة حاشدة دعماً لأسرى الحرية

(النضال الشعبي) بطولكرم تشارك في فعالية ومسيرة حاشدة دعماً لأسرى الحرية

1595 قرارًا إداريًا أصدرتها محاكم الاحتلال خلال عام 2021 المنصرم

1595 قرارًا إداريًا أصدرتها محاكم الاحتلال خلال عام 2021 المنصرم

جبارين: الاحتلال سيدفع الثمن إزاء أي مكروه للأسير أبو هواش

جبارين: الاحتلال سيدفع الثمن إزاء أي مكروه للأسير أبو هواش

المطران حنا: القدس تشهد تصعيداً غير مسبوق في الاستيطان والهدم وقرارات الاخلاء

المطران حنا: القدس تشهد تصعيداً غير مسبوق في الاستيطان والهدم وقرارات الاخلاء

اعتصام نصرة للأسرى المرضى والمضربين عن الطعام في البيرة

اعتصام نصرة للأسرى المرضى والمضربين عن الطعام في البيرة

هيئة الأسرى: أسرى &#34;عتصيون&#34; يعيدون وجبات الطعام احتجاجاً على سوء ظروفهم الاعتقالية والحياتية

هيئة الأسرى: أسرى "عتصيون" يعيدون وجبات الطعام احتجاجاً على سوء ظروفهم الاعتقالية والحياتية

منوعات

بعد انتحار ضحية الابتزاز الإلكتروني.. سمية الخشاب غاضبة وهذا ما قالته لقاء الخميسي

بعد انتحار ضحية الابتزاز الإلكتروني.. سمية الخشاب غاضبة وهذا ما قالته لقاء الخميسي

إصابة هنا الزاهد وزوجها بـ(كورونا) للمرة الثانية

إصابة هنا الزاهد وزوجها بـ(كورونا) للمرة الثانية

فنانة سعودية تفاجئ الجمهور بارتباطها من هذا الشاب

فنانة سعودية تفاجئ الجمهور بارتباطها من هذا الشاب

بعد انتظار 18 عاما.. آيتن عامر تعلن عن أول أغنية رسمية بصوتها

بعد انتظار 18 عاما.. آيتن عامر تعلن عن أول أغنية رسمية بصوتها

هل أجرت نجوى كرم عمليات تجميلية جديدة.. ورد صادم منها

هل أجرت نجوى كرم عمليات تجميلية جديدة.. ورد صادم منها

&#34;حبك إنت&#34;.. أغنية كارمن سليمان الجديدة تحقق مليون مشاهدة خلال 48 ساعة

"حبك إنت".. أغنية كارمن سليمان الجديدة تحقق مليون مشاهدة خلال 48 ساعة

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد إلهام شاهين.. وسميرة سعيد ترقص

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد إلهام شاهين.. وسميرة سعيد ترقص

بعد وفاة شقيقته.. عاصي الحلاني يحيي حفلاً ضخماً ويوضح السبب

بعد وفاة شقيقته.. عاصي الحلاني يحيي حفلاً ضخماً ويوضح السبب

&#34;لوي الذراع مش من ثقافتنا&#34;.. محمد رمضان يعلق على أزمته مع الطيار أبو اليسر

"لوي الذراع مش من ثقافتنا".. محمد رمضان يعلق على أزمته مع الطيار أبو اليسر

وفاة الإعلامي المصري المشهور إبراهيم حجازي

وفاة الإعلامي المصري المشهور إبراهيم حجازي

عربي

محمد بن راشد يعلن إطلاق مبادرة لدعم &#34;النوابغ العرب&#34;

محمد بن راشد يعلن إطلاق مبادرة لدعم "النوابغ العرب"

المغرب تسجل أول حالة وفاة بالمتحور (أوميكرون)

المغرب تسجل أول حالة وفاة بالمتحور (أوميكرون)

فيضانات تغمر بعض القرى جراء العاصفة في سلطنة عُمان

فيضانات تغمر بعض القرى جراء العاصفة في سلطنة عُمان

السودان: انتشار أمني في الخرطوم تحسباً لمظاهرات.. والبرهان يدعو لتشكيل حكومة مستقلة

السودان: انتشار أمني في الخرطوم تحسباً لمظاهرات.. والبرهان يدعو لتشكيل حكومة مستقلة