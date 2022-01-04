الاحتلال يستكمل هدم منزل في جبل المكبر بالقدس

رام الله - دنيا الوطناستكملت آليات بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، هدم منزل في بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، فإن آليات الاحتلال اقتحمت برفقة قوات مدججة بالسلاح والعتاد، رأس الجبل في بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، واستكملت هدم منزل في البلدة تعود ملكيته للمواطن عطا جعافرة، والذي كانت بدأت هدمه في الـ14 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.وكان جعافرة رفض هدم منزله قسريًا، فباغتته طواقم بلدية الاحتلال وهدمته وشرّدت عائلته المكونة من 11 فرداً، كما خالفت الطوقم جعافرة بقيمة 50 ألف شيقل، وحاول استصدار رخصة بناء لمنزله، لكن دون جدوى.وقال جعافرة لـ (وفا): "منذ فترة، تسلّمت قرار الهدم، وتم تهديدي بفرض غرامات مالية في حال لم أهدم المنزل بنفسي، ورفضت الهدم الذاتي بشكل قطعي، واليوم جاءت بلدية الاحتلال لاستكمال هدم منزلنا الذي بنيناه عام 2010 على مساحة لا تتجاوز 90 مترًا وأسكنه وعائلتي المكونة من 11 فردًا من ضمنهم أطفال، بحجة أن المنزل غير مرخص من بلدية الاحتلال التي ستكلفنا أيضًاً بتكاليف عملية الهدم".