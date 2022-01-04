(النضال الشعبي) بطولكرم تشارك في فعالية ومسيرة حاشدة دعماً لأسرى الحرية



وطالب علوش بتحرك سياسي وشعبي وجماهيري لمساندة الاسرى وفضح سياسات وإجراءات الاحتلال ومطالبة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها اسرانا البواسل في سجون الاحتلال .



وشدد علوش على ضرورة وضع قضية الاسرى على رأس سلم الأولويات الوطنية وان تتواصل الفعاليات الميدانية وان تشمل كافة المحافظات الفلسطينية وان تتسع دائرة الدعم والاسناد للأسرى الذي يعانون من سياسة القهر والاضطهاد والموت البطيء من قبل المحتلين .





وشارك في المسيرة أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وقيادة فرع الجبهة في محافظة طولكرم ، الى جانب مشاركة حشد الفعاليات والمؤسسات والقوى الوطنية والمجتمعية في محافظة طولكرم .واحتشد المشاركون في الفعالية أمام مقر الصليب الأحمر وسط هتافات تضامنية مع الأسير المضرب هشام أبو هواش الذي يخوض معركة الأمعاء الخاوية لليوم 141 على التوالي ، ومن انطلقت مسيرة حاشدة طافت شوارع المدينة وصولاً الى ميدان الشهيد ثابت ثابت وسط المدينة .وألقى الرفيق محمد علوش ، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني كلمة خلال الوقفة دعا فيها الى ضرورة توحيد كافة الجهود دعماً واسناداً لأسرى الحرية والوقوف الى جانب معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها عدد من الاسرى المضربين وفي مقدمتهم الأسير البطل هشام ابو هواش الذي يخوض معركته لليوم 141 على التوالي .