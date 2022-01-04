محمد بن راشد يعلن إطلاق مبادرة لدعم "النوابغ العرب"



وأوضح أنه سيتم الاهتمام بهؤلاء النوابغ علميا وبحثيا وربطهم مع أكبر المفكرين والعلماء والشركات في العالم وتطوير أفكارهم "لتعظيم أثرهم الإيجابي على المنطقة".



ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن تفاصيل المشروع في مؤتمر إقليمي، وكذلك تفاصيل كل مسار من المسارات ضمن المبادرة وآلية التسجيل فيها.







رام الله - دنيا الوطنأعلن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مبادرة باسم (نوابغ العرب)؛ لتحديد أهم 1000 نابغة عربي خلال خمس سنوات في عدة مجالات ودعمهم علمياً وبحثياً.وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فإن محمد بن راشد قال في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر): "نعلن اليوم إطلاق مشروع حضاري عربي للبحث عن النوابغ العرب الألف في مجالات الفيزياء والرياضيات وعلوم البرمجة والأبحاث والاقتصاد وغيرها".وأضاف: "أن الهدف هو تمكين هؤلاء النوابغ "لأداء دورهم الحضاري والإيجابي في المنطقة".كما وكشف حاكم دبي عن تخصيص 100 مليون درهم إماراتي (الدولار يساوي3.67 درهم) للمشروع وتشكيل الإمارات لجنة لقيادة هذا الحراك العلمي الجديد تحت إشراف رئيس "متحف المستقبل" محمد القرقاوي ورئيسة وكالة الإمارات للفضاء سارة الأميري ووزير الذكاء الاصطناعي عمر العلماء ووزيرة الشباب شما المزروعي.ولفت إلى أن (متحف المستقبل) في دولة الإمارات والذي سيتم افتتاحه قريبا، سيكون المركز الرئيسي لهذا الحراك العربي الجديد.وقال محمد بن راشد في هذا السياق: "قمنا بتشييد معلم علمي عالمي - متحف المستقبل - نفتتحه قريبا بإذن الله.. وسيكون هو المركز الفكري والإداري لهذا الحراك العلمي العربي الجديد".