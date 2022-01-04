المغرب تسجل أول حالة وفاة بالمتحور (أوميكرون)



وأضاف: "أن هناك سبع حالات مؤكدة بمتحور أوميكرون بأقسام الإنعاش، وأنه تم تسجيل أول حالة وفاة في المغرب بهذا المتحور الجديد، لسيدة تبلغ من العمر 67 سنة تعاني من مجموعة من الأمراض المزمنة".



وتابع: "إن السيدة غير ملقحة بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا".





رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الصحية في المغرب، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة وفاة لامرأة مصابة بمتحور الجديد(أوميكرون).وقال معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة: "إن عدد الوفيات بدأ يرتفع تدريجيا"، لافتاً إلى أن متحور (أوميكرون) بدأ في الانتشار في المغرب.