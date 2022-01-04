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المغرب تسجل أول حالة وفاة بالمتحور (أوميكرون)

المغرب تسجل أول حالة وفاة بالمتحور (أوميكرون)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية في المغرب، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة وفاة لامرأة مصابة بمتحور الجديد(أوميكرون).

وقال معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة: "إن عدد الوفيات بدأ يرتفع تدريجيا"، لافتاً إلى أن متحور (أوميكرون) بدأ في الانتشار في المغرب.

وأضاف: "أن هناك سبع حالات مؤكدة بمتحور أوميكرون بأقسام الإنعاش، وأنه تم تسجيل أول حالة وفاة في المغرب بهذا المتحور الجديد، لسيدة تبلغ من العمر 67 سنة تعاني من مجموعة من الأمراض المزمنة".

وتابع: "إن السيدة غير ملقحة بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا".

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