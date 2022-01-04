فيضانات تغمر بعض القرى جراء العاصفة في سلطنة عُمان



بدورها، قامت شرطة عمان، بإغلاق عدد من الطرق في مدينة مسقط، للحفاظ على سلامة الناس أثناء هطول الأمطار الغزيرة، مطالباً سائقي المركبات توخي الحذر وتشغيل أضواء السيارة.



من جانبه، أعلن الدفاع المدني في سلطنة عمان، أن فرق الهيئة بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط تمكنت من إخلاء 35 شخصا بمنطقة الغبرة بولاية بوشر، نتيجة لارتفاع منسوب مياه الأمطار، ونقلهم إلى أماكن آمنة وجميعهم بصحة جيدة.















رام الله - دنيا الوطنتعرضت سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، لفيضانات وهطول الأمطار غزيرة في مسقط، ما أدى لغرق العديد من المناطق السكنية.وبحسب وسائل إعلام في سلطنة عمان، فإن بعض القرى في مدينة مسقط عمت بالمياه جراء تأثير العاصفة (أخدود العزم).