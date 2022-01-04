فلسطين: سبع وفيات و324 إصابة جديدة بـ (كورونا ) خلال الـ24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل سبع حالات وفاة، و324 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و258 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إلى أن الوفيات توزعوا على النحو الآتي: حالتا وفاة في قطاع غزة، حالة في جنين، حالة في الخليل، حالتان في طولكرم، حالة في بيت لحم.وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 46، رام الله والبيرة 86، ضواحي القدس 3، الخليل 39، طولكرم 10، طوباس 4، جنين 14، نابلس 15، قلقيلية 1، سلفيت 0، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 103".وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 22، رام الله والبيرة 13، ضواحي القدس 9، الخليل 34، طولكرم 6، طوباس 7، جنين 21، نابلس 15، قلقيلية 0، سلفيت 0، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 103".وبيّنت أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة 103 مرضى، بينهم 15 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.