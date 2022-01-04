المطران حنا: القدس تشهد تصعيداً غير مسبوق في الاستيطان والهدم وقرارات الاخلاء



وأضاف "القدس في خطر شديد وما تتعرض له مدينتنا المقدسة لا يمكن وصفه بالكلمات فالمقدسيون مستهدفون في مقدساتهم واوقافهم وكافة تفاصيل حياتهم ناهيك عن الاحياء المقدسية المستهدفة والمستباحة وفي مقدمتها الشيخ جراح وسلوان كما وغيرها من الاماكن".



وتابع المطران حنا: "المقدسيون مرابطون صامدون ثابتون في مدينتهم وهم يقفون في الخطوط الامامية دفاعا عن القدس المستهدفة والمستباحة ولن يتخلوا عن واجبهم الوطني والديني مهما اشتدت حدة الضغوطات الممارسة عليهم".



رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الثلاثاء، إن مدينة القدس تعاني من سياسات التصعيد في الاستيطان والهدم وقرارات الاخلاء.