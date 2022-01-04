شؤون فلسطينية

طالع: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

طالع: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
 نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، آلية السفرعبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء 4 كانون الثاني/ يناير.

وأوضحت الوزارة أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة السادسة، والسابعة، الثامنة، والتاسعة حتى الرقم (80) من كشف المسافرين رقم (2022/1)، ولجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/4).

ونوهت إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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