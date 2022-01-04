اعتصام نصرة للأسرى المرضى والمضربين عن الطعام في البيرة

رام الله - دنيا الوطناعتصم عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة، نصرة للأسرى المرضى والمضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.ورفعت خلال الاعتصام صور الأسير هشام أبو هواش، الذي يخوض إضراباً عن الطعام منذ 141 يوماً، احتجاجاً على الاعتقال الإداري، والأسيرين المريضين ناصر أبو حميد وعبد الباسط معطان، وفق (وفا).وأعربت زبيدة معطان، عن قلقها على حياة زوجها الأسير عبد الباسط الذي كان في مراحل العلاج الأخيرة من مرض السرطان، قبل أن تعيد سلطات الاحتلال اعتقاله في 25 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، خاصة وأن أعراضاً خطيرة ظهرت من جديد في جسده.وقالت: "إن إدارة سجون الاحتلال لا تعترف بالملف الطبي لزوجها الأسير، ولا تتعامل معه على أنه مريض، رغم أنه خضع لعملية استئصال ورم خبيث في القولون عام 2018، وبقي يخضع للعلاج ويجري الفحوصات بشكل مستمر إلى أن تم اعتقاله وتحويله للاعتقال الإداري بحجة وجود ملف سري".وذكرت: "أن محكمة استئناف للإفراج عن الأسير معطان عقدت في 20 كانون الأول / ديسمبر الماضي، لكنها رفضت الإفراج عنه، بداعي أن (إدارة السجون) قدمت تقريراً يشير إلى أن وضعه الصحي جيد".