هيئة الأسرى: أسرى "عتصيون" يعيدون وجبات الطعام احتجاجاً على سوء ظروفهم الاعتقالية والحياتية





رام الله - دنيا الوطنأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، أن أسرى مركز توقيف "عتصيون" قاموا خلال الأسبوع الماضي بإرجاع وجبتين طعام احتجاجاً على ظروفهم المعيشية والاعتقالية داخل المعتقل.وبينت الهيئة أن المعتقلين المحتجزين داخل معسكر "عتصيون" يعانون من أوضاع حياتية مأساوية، حيث تحرمهم إدارة المعتقل، في ظل الأجواء الباردة، من وسائل التدفئة والبطانيات وتقديم المشروبات الساخنة لهم، عدا عن سوء وجبات الطعام المقدمة لهم كماً ونوعاً.كما اشتكى الأسرى لمحامية الهيئة، من ضابط القسم والذي يتصرف معهم تبعاً لمزاجه، حيث تعمد خلال الأسبوع الماضي نقل الأسرى وتغيير غرفهم، وحرمان الأسرى الأخوة والأقارب من البقاء بذات الغرفة.ولفتت الهيئة أن مركز توقيف "عتصيون" و "حوارة" يعتبرا من أسوأ مراكز التوقيف الإسرائيلية، من حيث معاملة الأسرى والاستجابة لأدنى حاجياتهم الأساسية، عدا عن ذلك فإن كلا المركزين يفتقدان لأبسط مقومات الحياة، ولا يصلحان للعيش الآدمي.من الجدير ذكره أن عدد الأسرى المتواجدين حالياً داخل مركز توقيف "عتصيون" 20 أسير.