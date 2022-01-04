مركز (الميزان) يُحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير أبو هواش

رام الله - دنيا الوطنحمّل مركز الميزان لحقوق الانسان، دولة الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقل أبو هواش، ويطالب بإنهاء اعتقاله الإداري والافراج الفوري عنه.وأفاد (الميزان) بأنه يتابع بقلق بالغ التطورات الخطيرة على الوضع الصحي للمعتقل الإداري هشام أبو هواش والذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم (141) على التوالي، في ظل تدهور وضعه الصحي الخطير، واستمرار إنكار سلطات الاحتلال للضوابط والمعايير الدولية الخاصة بالأشخاص المحرومين من حريتهم، خاصة تلك المتعلقة بإصدار وتثبيت وتمديد أوامر الاعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين.وتنتهك عمليات الاعتقال الإداري ضمانات المحاكمة العادلة التي تقتضي إبلاغ الشخص المحتجز بالتهمة المنسوبة إليه، وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص في مناقشة أدلة الاتهام بين الإدعاء والدفاع، والاستعانة بمحامي أثناء التحقيق، وغير ذلك من الضمانات التي يُحرم المعتقلون الفلسطينيون المُحتجزون بموجب أوامر الاعتقال الإداري منها، ما يدفعهم إلى خوض إضرابات مفتوحة عن الطعام تؤثر على سلامتهم الصحية، من أجل الحصول على تلك الضمانات المستقرة والمكفولة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.والجدير بالذكر أن المعتقل هشام أبو هواش (39 عام)، من سكان محافظة الخليل، ثبتت سلطات اعتقاله إدارياً بتاريخ 27/10/2020، وصدر بحقه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداري، ونتيجة استمرار المعتقل أبو هواش في إضرابه عن الطعام المستمر لليوم (141) على التوالي، تدهورت حالته الصحية بشكل خطير؛ ما دفع إدارة السجن إلى نقله بتاريخ 23/12/2021، إلى مستشفى " أساف هارفيه" بعد أن أصبح لا يقوَ على الحركة أو الحديث وتأثرت حاسة السمع ومعظم وظائف جسده البيولوجية، وانخفض وزنه بشكل كبير، مما يجعله يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة وفقاً لتقارير الأطباء.يُشار أنه بتاريخ 26/12/2021 تم تجميد الاعتقال الإداري لأبي هواش وبالتالي أصبح بإمكان ذويه وأبنائه زيارته، ويأتي تجميد قرار الاعتقال الإداري لإخلاء مسئولية إدارة مصلحة السجون عن حياة المعتقل وتحويله لمعتقل بشكل غير رسمي بحيث يبقي تحت حراسة أمن المستشفى بدلاً من حراسة أمن السجن، ولا تسطيع عائلته نقله لأي مكان أخر أو علاجه في مكان أخر.وعبّر المركز عن قلقه الشديد على حياة المعتقل أبو هواش ، ويحمل دولة الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة، باعتبارها الدولة الحاجزة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، ويقع عليها واجب إلغاء أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقه، من أجل الحفاظ على حياته، واحتراماً لقواعد القانون الدولي ومراعاةً للمعايير الدولية للأشخاص المحرومين من حريتهم.وأكد (الميزان) على أن الاعتقال الإداري، ينتهك ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بموجب المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويمس بجوهر الحق في الحرية الشخصية التي لا يجوز تقييدها إلا بموجب إذن قضائي، بعد مراعاة تلك الضمانات، مما يعني أن عدم توفيرها للشخص المحتجز، يؤدي إلى عدم مشروعية الاحتجاز برمته.ودعا المركز المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضغط على دولة الاحتلال من أجل إلزامها باحترام أحكام القانون الدولي.كما وطالب الهيئات الدولية القائمة على حماية حقوق الإنسان، إلى التحرك الفوري والقيام بأدوارها من أجل تمكين المعتقلين من حقوقهم المكفولة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف سياسية الاعتقال الإداري، باعتبارها تتنافى مع ضمانات المحاكمة العادلة فضلاً عن كونها مساساً جوهرياً بأسس العدالة، وتُشكل دافعاً للمعتقلين الفلسطينيين لخوض إضرابات عن الطعام تؤثر على سلامتهم الصحية.