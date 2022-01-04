مركز (حماية): الانتخابات الفلسطينية استحقاق دستوري ومطلب وطني يتطلب تذليل العقبات قبل إجرائها





وأضاف "ولتكون الانتخابات مقدمة لإنهاء الانقسام وإحياء الحالة الديمقراطية وإعادة الاعتبار إلى مؤسسات الحكم الفلسطيني وسلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية".



وطالب المركز بالعمل الجاد والبناء من أجل تنفيذ الانتخابات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً للقانون وأخذاً بالاعتبار حالة التوافق الوطني الفلسطيني بشأنها، وعلى أن تكون الانتخابات المحلية جزءاً منها وليست بديلاً عنها، على أساس حق الشعب الفلسطيني في المشاركة السياسية، بما يضمن أن تكون انتخابات نزيهة وشاملة يحترم الجميع قراراتها، وتجري تحت

اشراف وطني وقضاء نزيه وبضمانات ورقابة دولية للتأكيد على جديتها ونزاهتها.





رام الله - دنيا الوطنقال مركز "حماية" لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، إن الانتخابات الفلسطينية استحقاق دستوري ومطلب وطني يتطلب تذليل العقبات قبل إجرائها في إطار متابعة مركز حماية لحقوق الانسان لآخر المستجدات المتعلقة بانتخابات الهيئات المحلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأكد (حماية) أن عقد الانتخابات الشاملة "الرئاسية، والتشريعية، المجلس الوطني، الهيئات المحلية" هو استحقاق دستوري ومطلب وطني ومجتمعي يتطلب عقد حوارات شاملة مع كافة القوى والأحزاب السياسية الفلسطينية ليتسنى لها أن تحقق الأغراض القانونية والوطنية المرجوة منها، تجنباً لتعميق الأزمات الفلسطينية الداخلية، ومن أجل تذليل العقبات قبل إجرائها،