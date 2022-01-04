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السودان: انتشار أمني في الخرطوم تحسباً لمظاهرات.. والبرهان يدعو لتشكيل حكومة مستقلة

السودان: انتشار أمني في الخرطوم تحسباً لمظاهرات.. والبرهان يدعو لتشكيل حكومة مستقلة
مظاهرات في السودان - صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
انتشرت قوات الأمن السودانية، صباح اليوم الثلاثاء في أنحاء العاصمة، الخرطوم والمدن المجاورة، ياتي ذلك تزامناً مع دعوات جديدة للتظاهر ضد "الانقلاب العسكري" الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وبعد يومين من استقالة رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك.

وأكد البرهان، خلال اجتماع جمع، أمس الاثنين، بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وضباط من الجيش وقوات الدعم السريع، "على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين".

كما أكد البرهان في بيان نشره المتحدث باسم القوات المسلحة على "ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية، وقيام الانتخابات"، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب "البعد عن المصالح الحزبية الضيقة". 

وأعلن عبد الله حمدوك، يوم الأحد الماضي، استقالته رسمياً من منصب رئيس وزراء السودان، مشيراً إلى أنه التقى مكونات الفترة الانتقالية من مدنيين وعسكريين وغيرهم لوضع المسؤولية الوطنية أمامهم.

وأضاف حمدوك، في كلمة بثها تلفزيون السودان: "الشعب الكريم، لقد قررت أن أرد إليكم أمانتكم، وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء، مفسحاً المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء، لاستكمال قيادة وطننا العزيز والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدول المدنية الديمقراطية النهاضة، وأسأل الله أن يوفق كل من يأتي بعدي للم الشمل".

وقال عبد الله حمدوك، إن الحكومة الانتقالية واجهت تحديات عدة أهمها العُزلة الدولية والفساد والديون، مشيرة إلى أنها حاولت التعامل مع التحديات وحققت بعض الإنجازات في مجال السلام.

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