دولي

موقع يتبع للحرس الثوري الإيراني يعلق على تحطم المروحية الإسرائيلية

موقع يتبع للحرس الثوري الإيراني يعلق على تحطم المروحية الإسرائيلية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ربطت قناة في تلغرام تابعة للحرس الثوري الإيراني بين تهديدات الحرس الثوري الأخيرة بالانتقام للفريق قاسم سليماني، ومقتل ضابطين إسرائيليين بسقوط مروحية أمس الاثنين.

وكتبت قناة (سباه قدس) (فيلق القدس): "بعد أقل من 24 ساعة من نشر حساب الحرس الثوري على (تويتر) ووعده بالانتقام من القادة الأمريكيين والإسرائيليين، قتل ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي وطيار في سلاح الجو الإسرائيلي في حادث تحطم مريب".

وأضافت: "السلطات الصهيونية منعت وسائل الإعلام من نشر تفاصيل الحادث"، وختمت القناة منشورتها بعبارة "الدم بالدم".

وأمس الاثنين، نشر حساب (تويتر) المنسوب للحرس الثوري صور غير واضحة لشخصيات تمت تصفيتها ثأرا للفريق سليماني، متوعداً بعملية ثالثة قريباً دون ذكر الأسماء وبالاكتفاء فقط بعبارة "الدم مقابل الدم".

وكشف الجيش الإسرائيلي عن اسمي القتيلين نتيجة تحطم المروحية أمس قرب حيفا، وهما الليفتنانت جنرال إيرز شاهاني، نائب قائد قاعدة عيزر وايزمان الجوية في رمات دافيد، والرائد تشين فوغل طيار مروحية في سرب "المدافعين عن الغرب" (193).

 فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحادث أدى أيضا إلى إصابة ضابط دورية في سلاح البحرية برتبة نقيب.

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