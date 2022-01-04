شؤون فلسطينية

ممثلة عالمية تثير غضباً إسرائيلياً بتضامنها مع الشعب الفلسطيني

ممثلة عالمية تثير غضباً إسرائيلياً بتضامنها مع الشعب الفلسطيني
الممثلة العالمية إيما واتسون
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الممثلة العالمية إيما واتسون، عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وذلك بنشرها تدوينة لناشطة تدعى سارة أحمد.

وشاركت إيما واتسون تدوينة للناشطة سارة أحمد تتضمن صورة لعشرات الفلسطينيين وعليها عبارة "التضامن فعل"، معقبةً عليها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور (إنستغرام): "لا يفترض التضامن أن كفاحنا هو نفسه، أو أن ألمنا هو نفسه، أو أن أملنا في المستقبل نفسه".

وأضافت: "التضامن ينطوي على الالتزام والعمل بالإضافة إلى الاعتراف بأنه حتى لو لم تكن لدينا نفس المشاعر أو نفس الحياة أو نفس الأجساد، نحن نعيش على أرضية مشتركة".



من جهته، هاجم جلعاد إردان، المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، إيما واتسون، وقال في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "قد ينجح الخيال في هاري بوتر، لكنه لا يعمل في الواقع، إذا كان الأمر كذلك، فإن السحر المستخدم في عالم السحرة، يمكن أن يقضي على شرور حماس التي تضطهد النساء وتسعى إلى إبادة إسرائيل، والسلطة الفلسطينية، التي تدعم الإرهاب.. سأكون مع ذلك!".

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