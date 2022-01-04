شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: ازدواجية خطاب وزير الخارجية الإسرائيلي تُظهر حقيقة مواقفه

الخارجية الفلسطينية: ازدواجية خطاب وزير الخارجية الإسرائيلي تُظهر حقيقة مواقفه
رام الله - دنيا الوطن
رأت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، تؤكد أنه لا يختلف في مواقفه عن اليمين الإسرائيلي الذي لا يعترف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، لا يعترف بوجود الاحتلال، ولا بإمكانية التسوية مع الفلسطينيين حالياً.

وقاتل الوزارة: "في الوقت الذي يحاول فيه لبيد أن يُعطي انطباعاً للمجتمع الدولي كما حدث في لقائه مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أنه يدعم حل الدولتين، إلا أنه يعود إلى حقيقته من خلال حجم التصريحات اليومية التي يعلن عنها، وآخرها ما قاله للصحفيين الإسرائيليين بشأن: (كذبة اسرائيل العنصرية) وتحريضه على الانجازات الدبلوماسية الفلسطينية على المستوى الدولي بما فيها لجنة حقوق الانسان الدائمة وهجومه على الميزانية التي رصدت لها، وتحريضه أيضا على السلطة الفلسطينية وانكاره لوجود الاحتلال وغيرها".

و أضافت" هو ما يؤكد أن لبيد يتحدث بلغتين، لغة موجهة للرأي العام العالمي والمجتمع الدولي ليظهر من خلالها الرغبة في السلام والنظرة الإيجابية لقرارات الشرعية الدولية، ولكن عندما يُخاطب المجتمع أو الصحافة الإسرائيلية يختلف خطابه بالكامل ليعود وينسجم مع نفسه ومع مركبات اليمين الإسرائيلي في الائتلاف الحاكم، في تعبير واضح عن ثنائية الخطاب وازدواجيته".

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