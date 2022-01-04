حبيب: المقاومة لم تتخذ قراراً حتى اللحظة بالرد على جريمة الاحتلال بحق أبو هواش

اليوم الثلاثاء، اجتماع الحركتين يندرج في إطار التنسيق والمتابعة ، لمواجهة التحديثات التي تجري على الساحة الفلسطينية وخاصة في موضوع الأسير هشام أبو هواش.





وأضاف حبيب في حديثٍ لإذاعة (صوت الأقصى)، حول اجتماع حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بشأن خطورة الوضع الصحي للأسير هشام أبو هواش: "أن اجتماعات الفصائل ضرورية، لمواجهة الخطوب والتحديات التي تعصب بالساحة الفلسطينية وبالحركتين، حتى اللحظة لم يتم اتخاذ القرار بشأن رد المقاومة على جريمة الاحتلال بحق الأسير أبو هواش حال أصابه مكروه لا قدر الله".



وتابع: "نتمنى السلامة لكل أسرانا البواسل وللأسير أبو هواش، وهناك عوامل كثير تُجرؤ العدو على تكثيف عدوانه وجرائمه على شعبنا الفلسطيني".





رام الله - دنيا الوطنقال خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي،