رأفت يدعو المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل العاجل للإفراج عن الأسير أبو هواش





رام الله - دنيا الوطنأدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت عدم استجابة سلطات الاحتلال لطلب السلطة الفلسطينية بإطلاق سراح الأسير البطل هشام أبو هواش.وقال رأفت في تصريح له: "إن ما يجرى هو عملية إعدام ممنهج للأسير البطل أبوهواش، وإن القيادة الفلسطينية تقوم باتصالات مكثفة وحثيثة على جميع الأصعدة من أجل الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عنه وإنقاذ حياته".ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات والهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والأحزاب اليسارية في الحكومة الاسرائيلية والقائمة العربية للتدخل الجدي والفاعل والضغط على بينيت وغانيتس من أجل إطلاق سراح الأسير ابوهواش.وفي سياق آخر أكد رأفت على أن التحضيرات جارية لعقد المجلس المركزي من قبل اللجنة التحضرية، واشار الى أن الاجتماعات متواصلة مع فصائل منظمة التحرير، كما ولفت الى أهمية عقد المجلس المركزي في ظل الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة والقائمة على تهويد مدينة القدس وتوسيع الاستيطان الاستعماري في عموم أنحاء الضفة الغربية والحصار المستمر على قطاع غزة والتنكيل بالأسرى والأسيرات والإرهاب المتواصل لعصابات المستوطنين المتطرفين بحق المواطنين الفلسطينيين العزل.ودعا رأفت في نهاية تصريحه أبناء شعبنا الى الصمود ومواصلة التصدي للممارسات الإسرائيلية الاجرامية على الأرض بجميع أشكال المقاومة الشعبية من أجل نيل الحرية وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.