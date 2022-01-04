مصر: أكثر من مليون جرعة من لقاح استرازينكا ستصل غداً





رام الله - دنيا الوطنأعلن حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في مصر، عن استقبال الوزارة غدا الأربعاء 1.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا عبر مطار القاهرة الجوي.وقال عبد الغفار: "إنه يتم إتاحة خدمة جديدة لتطعيمات كورونا، حيث يستطيع الشخص الراغب فى التطعيم اختيار مكان اللقاح حسب رغبته، ويظهر له الموقع كافة البيانات المتعلقة بوقت الانتظار وموعد الحصول على اللقاح"، لافتاً إلى أن مراكز اللقاحات المتحركة تقوم بتسجيل المواطنين وإعطائهم اللقاح بشكل سريع، وفق (اليوم السابع).وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة: "أنه لا يوجد قوائم انتظار للحصول على اللقاح حالياً، بمعنى أن من يقوم بالتسجيل حاليا يتم إرسال الرسائل له بشكل سريع دون انتظار"، مشيراً إلى أن هناك وفرة كبيرة في التطعيمات، ولدينا أكثر من 1000 مركز بالجمهورية.وحول ملف تطعيمات كورونا بالجرعة الثالثة المعززة، ذكر عبد الغفار: "أنه تم تطعيم أعداد كبيرة تتجاوز النصف مليون مواطن، وجارى إرسال باقي الرسائل للمستحقين".