عون: حريصون على علاقاتنا مع دول الخليج لاسيما السعودية

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس اللبناني ميشال عون، على تمسك موقف لبنان الرسمي المتعلق بحرص البلاد على علاقات لبنان العربية والدولية، وخصوصًا دول الخليج العربي وفي مقدمها المملكة العربية السعودية.جاء ذلك في تغريدة نشرت على الحساب الرسمي للرئاسة اللبنانية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، تأكد الموقف الرسمي الذي عبر عنه مجددا في رسالته الأخيرة إلى اللبنانيين قبل عدة أيام.وأشار عون إلى أن هذا الحرص يجب أن يكون متبادلاً، لأنه من مصلحة لبنان والدول الخليجية على حد سواء.