رضوان: أي مساس بحياة الأسير أبو هواش يمثل قلباً للطاولة





ودعا المنظمات الحقوقية والإنسانية للقيام بواجبها تجاه الأسرى، مطالباً السلطة للقيام بواجبها تجاه الأسير أبو هواس ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال ورفع اليد الغليظة عن المقاومة.



وأكد على أن فصائل المقاومة أنها في حالة انعقاد دائم للتعامل مع تطورات حالة الأسير أبو هواش.





رام الله - دنيا الوطنقال إسماعيل رضوان القيادي في حركة (حماس)، اليوم الاثنين، إنهم يحملون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو هواش وعليه أن يتحمل التداعيات المترتبة عن حدوث أي مكروه له.وأضاف رضوان عن كلمة فصائل المقاومة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة الأسرى، نصرة للأسير هشام أبو هواش: "أي مساس بحياة الأسير أبو هواش يمثل قلباً للطاولة وستبقى المقاومة هي الدرع والسيف للدفاع عن شعبنا وأسرانا".وتابع: "نقدم التحية للأسير هشام أبو هواش، ونقول له لن نخذلك ولن نتركك حتى نيل الحرية، ندعو شعبنا الفلسطيني لمساندة أسرانا والاشتباك مع الاحتلال في نقاط التماس بالضفة".