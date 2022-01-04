"الدفاع المدني" بغزة يوضح مخاطر تعبئة الغاز العشوائية

رام الله - دنيا الوطنقال محمد المغير مدير إدارة الأمن والسلامة في الدفاع المدني بغزة، إن نقاط تعبئة الغاز العشوائية تُسبب أثاراً كارثيةً على السكان وتشكل خطورةً كبيرةً على حياة المواطنين.وأضاف المغير، في حديثه لـ (إذاعة الأقصى)، اليوم الثلاثاء: "أن هناك الكثير من الحوادث التي وقعت تسببت بأضرار جسيمة بممتلكات وأرواح المواطنين"، مشيراً إلى أن المخاطر الموجودة في نقاط الغاز العشوائية مرتبطة بسوء الاستخدام والإهمال أثناء عملية التشغيل والتفريغ والتسريب الناتج عن تبديل الأسطوانات وتعبئتها.ونوه إلى أنه يحظر تعبئة وتفريغ الغاز بين السكان، والمكان الذي خصصه النظام والقانون هو محطات التعبئة الموجودة في المناطق الغير مأهولة بالسكان.وأكد مدير إدارة الأمن والسلامة في الدفاع المدني بغزة، أن محافظة رفح خالية من نقاط الغاز العشوائية، بينما خانيونس والوسطى يجري متابعتها، أما مدنية غزة فحملة ملاحقة هذه النقاط ما زالت مستمرة، وفي الشمال أنجزت الحملة.