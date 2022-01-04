إسرائيل تسجل أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل أكثر من 10644 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، أمس الاثنين، من بينها نحو 197 ألف فحص تم إجراؤه، وارتفعت في الوقت نفسه، نسبة النتائج الإيجابية التي تم الحصول عليها إلى 5.51٪.وأشارت إلى أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد مرضى (كورونا) في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، حيث وصل إلى 236، وتصنف 117 حالة على أنها خطيرة، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، ضرورة تلقي الجرعة الرابعة التي أقرت الحكومة مؤخرًا لمن هم فوق الستين عامًا، إضافة الى من يعانون من مشاكل صحية.