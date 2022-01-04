شؤون فلسطينية

منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها إزاء الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش

منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها إزاء الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش
رام الله - دنيا الوطن
أعربت الأمانة العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن بالغ قلقها إزاء الحالة الصحية الحرجة للأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 141 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

 وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، معالي السيد حسين إبراهيم طه، على وقوف المنظمة إلى جانب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والعمل على إيصال صوتهم ومعاناتهم إلى العالم أجمع.

و دعا في الوقت نفسه المؤسسات الحقوقية والدولية للتدخل الفوري من أجل الإفراج عن الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش وكافة المعتقلين الإداريين، والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف فيما يتعلق بمعاملة الأسرى الفلسطينيين.

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