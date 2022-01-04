خريشة: استمرار الحراك للضغط على إسرائيل لإنهاء الاعتقال الإداري بحق الأسير أبو هواش

إبراهيم خريشة

رام الله - دنيا الوطنأكدمندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، اليوم الثلاثاء، على استمرار التحركات للضغط على إسرائيل لإلغاء الاعتقال الإداري للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم 141، في ظل التدهور الخطير الذي طرأ على حالته.وقال خريشة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): "إنه تم إعلام لجنة تقصي الحقائق بكل الانتهاكات التي يعاني منها الأسرى"، مبينا أن اللجنة ستعمل على ترتيب زيارة خلال الشهرين القادمين للضفة وغزة، للالتقاء بمواطنين تعرضوا لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه وجهات رسمية ومؤسسات المجتمع المدني.وأشار إلى أن الدورة الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان ستعقد في بداية شباط/ فبراير القادم وسيتم خلالها اتخاذ عدة قرارات بشأن مساءلة ومحاسبة إسرائيل على اعتداءاتها على أبناء شعبنا والاستيطان، إضافة لحق شعبنا في تقرير المصير.