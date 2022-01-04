صالح رأفت: الاحتلال ينفذ عملية إعدام بحق الأسير هشام أبو هواش

رام الله - دنيا الوطنقال صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عملية إعدام بحق الأسير هشام أبو هواش.وناشد رأفت في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن الأسير أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 141 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري.وحول اجتماع المجلس المركزي، أشار إلى استمرار التحضيرات للجلسة، مضيفاً أن وفدا من حركة (فتح) سيتوجه إلى دمشق، لبحث ذلك مع فصائل منظمة التحرير هناك.