السعودية تسجل ارتفاعاً كبيراً بإصابات (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاعاً كبيراً بحالات الإصابة الجديدة بفيروس (كورونا)، خلال آخر 24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة: "إنه تم تسجيل 2585 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في المملكة ليصبح الإجمالي 562437 حالة"، مشيرةً إلى أنه تم تسجيل 375 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 543129 حالة، وفق (واس).وأضافت الوزارة:"أنه تم تسجيل حالتي وفاة بسبب هذا الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 8883 حالة وفاة"، لافتةً إلى أن عدد الحالات الحرجة بلغ 96 حالة.