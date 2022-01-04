شؤون فلسطينية

الشلالدة يطالب الصليب الأحمر والجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتهما وتوفير الحماية للأسرى

الشلالدة يطالب الصليب الأحمر والجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتهما وتوفير الحماية للأسرى
وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة
رام الله - دنيا الوطن
طالب وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمحكمة الجنائية الدولية خاصة المدعي العام كريم خان، بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، بالإشراف على تنفيذ القواعد الخاصة لحماية حقوق الأسرى من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، خاصة الأسير هشام أبو هواش.

وقال الشلالدة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء: "إن الأسير هشام أبو هواش يتعرض لممارسات غير إنسانية وغير أخلاقية وغير قانونية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ما يستدعي تحركاً فورياً لإنقاذ حياته على صعيد المؤسسات الدولية والحقوقية".

وأضاف أن "القانون الدولي الإنساني يجرم الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى، والتي تعتبر مساسا بكرامتهم"، مشيراً إلى أن الاحتلال ينفذ سياسة الاعتقال الإداري والعقاب دون تهمة ومحاكمة، وبالتالي استناداً للنظام السياسي والمحكمة الجنائية الدولية، فإن هذه الانتهاكات تعتبر جريمة حرب استناداً للمادة 85 من البروتوكول الأول لعام 1977.

أخبار ذات صلة

حبيب: حتى اللحظة لم يتم اتخاذ القرار برد المقاومة على جريمة الاحتلال بحق أبوهواش

حبيب: حتى اللحظة لم يتم اتخاذ القرار برد المقاومة على جريمة الاحتلال بحق أبوهواش

&#34;مقاومة الجدار&#34; تنتزع قراراً بإبطال إخلاء أراض في جينصافوط شرق قلقيلية

"مقاومة الجدار" تنتزع قراراً بإبطال إخلاء أراض في جينصافوط شرق قلقيلية

رأفت يدعو المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل العاجل للإفراج عن الأسير أبو هواش

رأفت يدعو المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل العاجل للإفراج عن الأسير أبو هواش

الخارجية: التصعيد الإسرائيلي بحق الوجود الفلسطيني يتصاعد دون أي رادع دولي

الخارجية: التصعيد الإسرائيلي بحق الوجود الفلسطيني يتصاعد دون أي رادع دولي

رضوان: أي مساس بحياة الأسير أبو هواش يمثل قلباً للطاولة

رضوان: أي مساس بحياة الأسير أبو هواش يمثل قلباً للطاولة

&#34;الدفاع المدني&#34; بغزة يوضح مخاطر تعبئة الغاز العشوائية

"الدفاع المدني" بغزة يوضح مخاطر تعبئة الغاز العشوائية

منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها إزاء الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش

منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها إزاء الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش

خريشة: استمرار الحراك للضغط على إسرائيل لإنهاء الاعتقال الإداري بحق الأسير أبو هواش

خريشة: استمرار الحراك للضغط على إسرائيل لإنهاء الاعتقال الإداري بحق الأسير أبو هواش

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رأفت يدعو المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل العاجل للإفراج عن الأسير أبو هواش

رأفت يدعو المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل العاجل للإفراج عن الأسير أبو هواش

منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها إزاء الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش

منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها إزاء الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش

خريشة: استمرار الحراك للضغط على إسرائيل لإنهاء الاعتقال الإداري بحق الأسير أبو هواش

خريشة: استمرار الحراك للضغط على إسرائيل لإنهاء الاعتقال الإداري بحق الأسير أبو هواش

صالح رأفت: الاحتلال ينفذ عملية إعدام بحق الأسير هشام أبو هواش

صالح رأفت: الاحتلال ينفذ عملية إعدام بحق الأسير هشام أبو هواش

مركز فلسطين: 75 حالة اعتقال من قطاع غزة خلال العام 2021

مركز فلسطين: 75 حالة اعتقال من قطاع غزة خلال العام 2021

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً ويعيق حركة المواطنين غرب سلفيت

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً ويعيق حركة المواطنين غرب سلفيت

&#34;العشائر&#34; بغزة تُعالج تسعة آلاف قضية خلال عام 2021

"العشائر" بغزة تُعالج تسعة آلاف قضية خلال عام 2021

القدس: الاحتلال يقتحم محال تجارية ويستولي على كاميرات مراقبة بمخيم شعفاط

القدس: الاحتلال يقتحم محال تجارية ويستولي على كاميرات مراقبة بمخيم شعفاط

منوعات

إصابة هنا الزاهد وزوجها بـ(كورونا) للمرة الثانية

إصابة هنا الزاهد وزوجها بـ(كورونا) للمرة الثانية

فنانة سعودية تفاجئ الجمهور بارتباطها من هذا الشاب

فنانة سعودية تفاجئ الجمهور بارتباطها من هذا الشاب

بعد انتظار 18 عاما.. آيتن عامر تعلن عن أول أغنية رسمية بصوتها

بعد انتظار 18 عاما.. آيتن عامر تعلن عن أول أغنية رسمية بصوتها

هل أجرت نجوى كرم عمليات تجميلية جديدة.. ورد صادم منها

هل أجرت نجوى كرم عمليات تجميلية جديدة.. ورد صادم منها

&#34;حبك إنت&#34;.. أغنية كارمن سليمان الجديدة تحقق مليون مشاهدة خلال 48 ساعة

"حبك إنت".. أغنية كارمن سليمان الجديدة تحقق مليون مشاهدة خلال 48 ساعة

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد إلهام شاهين.. وسميرة سعيد ترقص

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد إلهام شاهين.. وسميرة سعيد ترقص

بعد وفاة شقيقته.. عاصي الحلاني يحيي حفلاً ضخماً ويوضح السبب

بعد وفاة شقيقته.. عاصي الحلاني يحيي حفلاً ضخماً ويوضح السبب

&#34;لوي الذراع مش من ثقافتنا&#34;.. محمد رمضان يعلق على أزمته مع الطيار أبو اليسر

"لوي الذراع مش من ثقافتنا".. محمد رمضان يعلق على أزمته مع الطيار أبو اليسر

وفاة الإعلامي المصري المشهور إبراهيم حجازي

وفاة الإعلامي المصري المشهور إبراهيم حجازي

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها بالبيجاما

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها بالبيجاما

عربي

مصر: أكثر من مليون جرعة من لقاح استرازينكا ستصل غداً

مصر: أكثر من مليون جرعة من لقاح استرازينكا ستصل غداً

الجزائر وقطر تناقشان مستجدات الأوضاع على الساحة العربية

الجزائر وقطر تناقشان مستجدات الأوضاع على الساحة العربية

عون: حريصون على علاقاتنا مع دول الخليج لاسيما السعودية

عون: حريصون على علاقاتنا مع دول الخليج لاسيما السعودية

السعودية تسجل ارتفاعاً كبيراً بإصابات (كورونا)

السعودية تسجل ارتفاعاً كبيراً بإصابات (كورونا)