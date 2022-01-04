الشلالدة يطالب الصليب الأحمر والجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتهما وتوفير الحماية للأسرى

رام الله - دنيا الوطنطالب وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمحكمة الجنائية الدولية خاصة المدعي العام كريم خان، بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، بالإشراف على تنفيذ القواعد الخاصة لحماية حقوق الأسرى من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، خاصة الأسير هشام أبو هواش.وقال الشلالدة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء: "إن الأسير هشام أبو هواش يتعرض لممارسات غير إنسانية وغير أخلاقية وغير قانونية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ما يستدعي تحركاً فورياً لإنقاذ حياته على صعيد المؤسسات الدولية والحقوقية".وأضاف أن "القانون الدولي الإنساني يجرم الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى، والتي تعتبر مساسا بكرامتهم"، مشيراً إلى أن الاحتلال ينفذ سياسة الاعتقال الإداري والعقاب دون تهمة ومحاكمة، وبالتالي استناداً للنظام السياسي والمحكمة الجنائية الدولية، فإن هذه الانتهاكات تعتبر جريمة حرب استناداً للمادة 85 من البروتوكول الأول لعام 1977.