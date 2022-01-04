المجلس الثوري لحركة (فتح) يواصل أعمال دورته التاسعة

فايز أبو عيطة

رام الله - دنيا الوطنيواصل المجلس الثوري لحركة فتح، اليوم الثلاثاء، أعمال دورته التاسعة التي افتتحت في مقر الرئاسة برام الله، يوم أمس، برئاسة الرئيس محمود عباس.وقالنائب أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح) في حديثٍ لإذاعة (صوت فلسطين): "أن انعقاد هذه الدورة جاء تأكيدًا على إصرار شعبنا على الكفاح والصمود، ورفض الإجراءات التنكيلية التي تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنون في ظلِّ ارتفاع وتيرة الاعتداءات".وأضاف أبو عيطة: "أنَّ دولة الاحتلال تهدف إلى تغيير خارطة المنطقة، وتكثيف الاستيطان لاقتلاع شعبنا من أرضه، ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67".وأكد أبو عيطة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، على أهمية عقد هذه الدورة من أجل التحضير لعقد المؤتمر الثامن لحركة فتح وكذلك التحضير لجلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير.