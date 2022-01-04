البرازيل تعلن اكتشاف حالات إصابة بـ (فلورونا)



وبحسب صحيفة (يديعوت أحرنوت)، فإن وزارة الصحة الإسرائيلية لا تزال تفحص الحالة التي كانت أعراضها خفيفة نسبياً، كما أنها لم تحدد بعد ما إذا كان مزيجاً من فيروس (كورونا) و(الإنفلونزا) يسبب مرضا أكثر خطورة.







رام الله - دنيا الوطنأعلن الأطباء في البرازيل، أمس الاثنين، عن اكتشاف أربع حالات إصابة بـ (فلورونا)، وهي عدوى متزامنة بالإنفلونزا وفيروس (كورونا) بشكل مشترك.وجاء في بيان الأطباء: "أبلغت ثلاث ولايات برازيلية على الأقل، ريو دي جانيرو وسير وساو باولو، عن اختبارات إيجابية لكل من (كوفيد والإنفلونزا)، أي ما يسمى (فلورونا)، أي حالات العدوى المزدوجة".وفي الأول من كانون الثاني/ يناير الجاري، أعلنت إسرائيل رصد أول حالة إصابة بـ (فلورونا)، وتم اكتشاف العدوى المزدوجة لأول مرة في إمرأة دخلت في المخاض خلال الأسبوع الحالي.