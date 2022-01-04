"العشائر" بغزة تُعالج تسعة آلاف قضية خلال عام 2021

رام الله - دنيا الوطنعالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح، عبر لجانها المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة تسعة آلاف و250 قضية مجتمعية مختلفة خلال عام2021 الماضي.وأوضح تقرير صادر عن إدارة شؤون العشائر والإصلاح، أن مكاتبها في المحافظات الخمسة أنجزت 100% من القضايا المعروضة عليها، حيث عالجت مكاتب العشائر جميع القضايا التي تقدم بها المواطنون، مشيرةً إلى أن القضايا المعالجة تنوعت بين مشاجرات، وقضايا مالية، وخلافات على أراضي، وحوادث ومشاكل عائلية، وقضايا قتل، وسرقات، وغيرها.ولفت التقرير إلى أن لجان الإصلاح في مُحافظة غزة عالجت خلال فروعها المنتشرة في المحافظة 2687 قضية، في حين أنجزت لجان الإصلاح في محافظة الشمال 1300 قضية، فيما أنجزت لجان إصلاح الوسطى 1096 قضية، بينما أنجزت في محافظة خانيونس 1919 وفي محافظة رفح 2248.الجدير ذكره، أن 90 لجنة إصلاح تنتشر في جميع محافظات قطاع غزة تواصل الليل بالنهار لتحقيق السلم والاستقرار المجتمعي، من خلال التوفيق بين الناس وإصلاح ذات البين، ومعالجة الخلافات بين المواطنين.