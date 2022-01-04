قطر: متحور (أوميكرون) سبب الارتفاع الإصابات بـ(كورونا)



وقالت سهى البيات رئيسة قسم التطعيمات في الوزارة في مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء: "إن معظم حالات كورونا الجديدة مرتبطة بمتحور أوميكرون، لاسيما خلال الأسبوعين الماضيين، وهي آخذة في الارتفاع"، لافتةً إلى أن المعلومات الأولية المتاحة، تدل على (أوميكرون) سريع الانتشار، لكن أعراضه خفيفة دون أية مضاعفات خطيرة.



وأضافت: "أن معظم الحالات الجديدة التي شهدتها قطر خلال الأيام الماضية، تنقسم إلى مجموعتين، الأولى تعود لأشخاص لم يتلقوا التطعيم ومن ضمنهم أطفال، والمجموعة الثانية لأشخاص مضى على تناولهم الجرعة الثانية حوالي 6 أشهر".



وكانت قطر سجلت، أمس الاثنين، 826 إصابة محلية، فضلاً عن 351 إصابة لمواطنين ومقيمين عائدين من السفر.





رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) في قطر، وذلك بعد دخولها للموجة الثالثة من فيروس خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب تأكيدات وزارة الصحة القطرية.