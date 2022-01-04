تيسير خالد: موقف حركة (حماس) من انتخابات السلطات المحلية غير مفهوم





و قال خالد: "موقفهم من انتخابات السلطات المحلية ( المجالس البلدية والقروية) يؤكد الناطقون باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس) انهم لن يشاركوا في انتخابات مجتزأة لأنهم مع انتخابات عامة شاملة تكون انتخابات السلطات المحلية جزءا منها".





وأضاف" نحن أيضا مع انتخابات عامة شاملة وعارضنا بوضوح الغاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ودعونا الى الالتزام بها وتحويلها لمعركة نخوضها في السياق ضد الاحتلال في جميع المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وفي مقدمتها القدس المحتلة".



وتابع" و ذلك لم يمنعنا من المشاركة في انتخابات السلطات المحلية رغم ملاحظاتنا عليها وذلك لاعتبارات جوهرية منها ان انتخابات السلطات المحلية ليست انتخابات سياسية وهي حق للمواطن لا يجوز منازعته فيه وثانيا لأن التزامن ليس ضروريا وليس بالضرورة جزءا من الممارسة الديمقراطية لا تستقيم الحياة السياسية بدونه وثالثا لأن (حماس) تشارك من تحت الطاولة في انتخابات المجالس المحلية في الضفة وتمنعها في قطاع غزة ورابعا لأن جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية باستثناء (حماس) تقف في صف المواطن وحقه في أن يكون له مجالس بلدية وقروية منتخبة".



وختم تيسير خالد مدونته قائلًا: "إن تعطيل حق المواطن في الممارسة الديمقراطية سواء في الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية او انتخابات المجالس البلدية والقروية وجهان لعملة واحدة وهو اعتداء على حق اساسي من حقوق المواطن لا يجوز بأي حال من الأحوال تقييده بحجج تبدو في ظاهرها منطقية ولكنها في جوهرها باطلة من الأساس"





رام الله - دنيا الوطندعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي ، حركة المقاومة الاسلامية (حماس) لرفع الفيتو عن انتخابات السلطات المحلية (المجالس البلدية والقروية) في قطاع غزة والاستجابة لدعوة لجنة الانتخابات المركزية بضرورة وأهمية أن تشمل المحطة الثانية من هذه الانتخابات قطاع غزة.