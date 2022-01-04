شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال: (حماس) تلقت إشعاراً مسبقاً بقصفنا غزة مما عرض قواتنا لصاروخ "سام"

جيش الاحتلال: (حماس) تلقت إشعاراً مسبقاً بقصفنا غزة مما عرض قواتنا لصاروخ "سام"
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
انتقد الجيش الإسرائيلي بشدة مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت بعد الإيجازات الصحفية التي تم تقديمها لوسائل الإعلام يوم السبت، وكان فحواها أن إسرائيل لديها نوايا بمهاجمة قطاع غزة رداً على إطلاق الصاروخين على شاطئ غوش دان. 

وقال كبار ضباط الجيش: "إن ما أفصح عنه مكتب بينت عرّض القوات الجوية للخطر خلال الغارات في قطاع غزة ليلة السبت"، وفقا لصحيفة (إسرائيل هيوم). 

وأفاد مسؤولون كبار في الجيش أن هذه اللقاءات لم يسبق لها مثيل، وأوضحوا أن مكتب رئيس الوزراء مسؤول عن تلك الاجتماعات التي أجريت لأسباب سياسية. 

وفي نفس السياق، قال أحد المصادر بالجيش: "إن (حماس) تلقت إخطاراً مسبقاً وعلمت أننا سنصل للقطاع وسنرد على إطلاق الصواريخ وكانت تنتظرنا، وأطلقت صاروخ سام صوب مروحية وعرضت قواتنا للخطر، كل من تدخل في الرد عرّض القوات للخطر". 

من جهته، قال مسؤول كبير آخر: "إن هذا نوع من الخطوط الحمراء التي لا يمكن لأحد تجاوزها، ولدينا قاعدة حديدية هي أن لا نتحدث أبدًا عن نشاط عملياتي قبل حدوثه". 

وبحسب القناة (7) الإسرائيلية، تم توجيه الانتقادات أيضا ضد التوقعات المبالغ فيها لدى إسرائيل، وما سيقوم به الجيش الإسرائيلي، مما جعلنا نبدو غير جديين أمام جمهورنا أو أمام جانب قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً ويعيق حركة المواطنين غرب سلفيت

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً ويعيق حركة المواطنين غرب سلفيت

&#34;العشائر&#34; بغزة تُعالج تسعة آلاف قضية خلال عام 2021

"العشائر" بغزة تُعالج تسعة آلاف قضية خلال عام 2021

الصحة بغزة تعلن عن عدد الإصابات والوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة بغزة تعلن عن عدد الإصابات والوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

القدس: الاحتلال يقتحم محال تجارية ويستولي على كاميرات مراقبة بمخيم شعفاط

القدس: الاحتلال يقتحم محال تجارية ويستولي على كاميرات مراقبة بمخيم شعفاط

تقرير: 94 شهيدًا و11092 جريحًا و5286 معتقلا بالضفة والقدس خلال 2021

تقرير: 94 شهيدًا و11092 جريحًا و5286 معتقلا بالضفة والقدس خلال 2021

تيسير خالد: موقف حركة (حماس) من انتخابات السلطات المحلية غير مفهوم

تيسير خالد: موقف حركة (حماس) من انتخابات السلطات المحلية غير مفهوم

الأوقاف: إلغاء حفل التهنئة باستلام البكري حقيبة وزارة الأوقاف

الأوقاف: إلغاء حفل التهنئة باستلام البكري حقيبة وزارة الأوقاف

قوات الاحتلال تهدم مركزاً طبياً في جبل المكبر بالقدس

قوات الاحتلال تهدم مركزاً طبياً في جبل المكبر بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً ويعيق حركة المواطنين غرب سلفيت

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً ويعيق حركة المواطنين غرب سلفيت

&#34;العشائر&#34; بغزة تُعالج تسعة آلاف قضية خلال عام 2021

"العشائر" بغزة تُعالج تسعة آلاف قضية خلال عام 2021

القدس: الاحتلال يقتحم محال تجارية ويستولي على كاميرات مراقبة بمخيم شعفاط

القدس: الاحتلال يقتحم محال تجارية ويستولي على كاميرات مراقبة بمخيم شعفاط

تقرير: 94 شهيدًا و11092 جريحًا و5286 معتقلا بالضفة والقدس خلال 2021

تقرير: 94 شهيدًا و11092 جريحًا و5286 معتقلا بالضفة والقدس خلال 2021

تيسير خالد: موقف حركة (حماس) من انتخابات السلطات المحلية غير مفهوم

تيسير خالد: موقف حركة (حماس) من انتخابات السلطات المحلية غير مفهوم

قوات الاحتلال تهدم مركزاً طبياً في جبل المكبر بالقدس

قوات الاحتلال تهدم مركزاً طبياً في جبل المكبر بالقدس

عشرات المستوطنين يقتحمون &#34;الأقصى&#34;

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الاحتلال يستدعي مدير مدرسة ومعلمين شرق بيت لحم

الاحتلال يستدعي مدير مدرسة ومعلمين شرق بيت لحم

منوعات

فنانة سعودية تفاجئ الجمهور بارتباطها من هذا الشاب

فنانة سعودية تفاجئ الجمهور بارتباطها من هذا الشاب

بعد انتظار 18 عاما.. آيتن عامر تعلن عن أول أغنية رسمية بصوتها

بعد انتظار 18 عاما.. آيتن عامر تعلن عن أول أغنية رسمية بصوتها

هل أجرت نجوى كرم عمليات تجميلية جديدة.. ورد صادم منها

هل أجرت نجوى كرم عمليات تجميلية جديدة.. ورد صادم منها

&#34;حبك إنت&#34;.. أغنية كارمن سليمان الجديدة تحقق مليون مشاهدة خلال 48 ساعة

"حبك إنت".. أغنية كارمن سليمان الجديدة تحقق مليون مشاهدة خلال 48 ساعة

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد إلهام شاهين.. وسميرة سعيد ترقص

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد إلهام شاهين.. وسميرة سعيد ترقص

بعد وفاة شقيقته.. عاصي الحلاني يحيي حفلاً ضخماً ويوضح السبب

بعد وفاة شقيقته.. عاصي الحلاني يحيي حفلاً ضخماً ويوضح السبب

&#34;لوي الذراع مش من ثقافتنا&#34;.. محمد رمضان يعلق على أزمته مع الطيار أبو اليسر

"لوي الذراع مش من ثقافتنا".. محمد رمضان يعلق على أزمته مع الطيار أبو اليسر

وفاة الإعلامي المصري المشهور إبراهيم حجازي

وفاة الإعلامي المصري المشهور إبراهيم حجازي

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها بالبيجاما

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها بالبيجاما

برقصها الخليجي.. غادة عبد الرازق تُشعل (موسم الرياض)

برقصها الخليجي.. غادة عبد الرازق تُشعل (موسم الرياض)

عربي

قطر: متحور (أوميكرون) سبب الارتفاع الإصابات بـ(كورونا)

قطر: متحور (أوميكرون) سبب الارتفاع الإصابات بـ(كورونا)

العراق: إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين على قاعدة عين الأسد

العراق: إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين على قاعدة عين الأسد

الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

&#34;الداخلية&#34; التونسية: نائب رئيس حركة النهضة قيد الإقامة الجبرية بشبهة &#34;إرهاب&#34;

"الداخلية" التونسية: نائب رئيس حركة النهضة قيد الإقامة الجبرية بشبهة "إرهاب"